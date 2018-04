Uit de volgende 35 woorden, ingeleverd tijdens het Deventer Boekenballetje op 9 maart 2018 in ‘De 7e Hemel’, werd het Eerste Deventer Boekenballetje-gedicht geconstrueerd:

bereik

blootvoets

brug

de Graafschap

de waag

doodstraf

Egmond aan Zee

fietspomp

geluk

gemartel

Grote Kerkhof

hoi

in de hemel

Jan van Staa

komoptan

kronkelingen

Lebuïnus

memoriaal

Nico

Pothoofd

Quinten

reiki

saai

Stokvisgat

tropische kassen

tsja

Welle

winterzwemmen Ijssel

ijsje

ijskoud

Verreck

vrijheid

wereld

zure zooitje

Zwolle

Het Eerste Deventer Boekenballetje-gedicht:

Deventer 1250 jaar

Tussen de Graafschap. Zwolle en Egmond aan Zee ligt Stokvisgat

Kom over de brug, in de wereld van Lebuïnus, nimmer saai

Het Grote Kerkhof, Pothoofd en de Waag, wat een schitterende stad

Langs de Welle, dat is memoriaal geluk, die kronkelingen zijn fraai

Tsja, toch wijst soms het zure zooitje op het gemartel

Uit de tijd van doodstraf, geen vrijheid en ijskoud

Voor straf winterzwemmen in de IJssel, fataal gespartel

Blootvoets als ijsje in de hemel, geheel verblauwd

Dan zeg ik: Hoi! Komoptan! Ga langs de IJssel jassen

Pak je fietspomp! Het Deventer bereik is magistraal

Als reiki voor de ziel, met de warmte van tropische kassen

Zit jij met Quinten, Jan van Staa en Nico in een grandioos verhaal

Marcel Verreck