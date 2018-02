Het Zevende Haags Boekenballetje-gedicht (2018)

Tijdens een voorstelling van Verreck & Pleijsier in Theater Dakota op 25 februari 2018 vond met oog op de naderende Boekenweek het semi-legale Zevende Haagse Boekenballetje plaats. De aanwezigen leverden op de gebruikelijke pingpongballen 23 woorden aan.

Dit waren die woorden:

Auchenorrhyncha

Bijen-blij

Bijenhotel

Duinpan

Eendenkooi

Eitje

Fluitenkruid

Ik was verzonken in haar natuur

Hart

Horror

Lente

Meeuwen

Mooie luchten

Pril

Rolstoel en natuur

Sanseveria

Verlangen

Verrassend

Vliegenzwammen

Vrede

Zon

Zoveel mogelijk

Zwarte zwaan

Het prachtige woord Auchenorrhyncha (wat jammer dat er geen Nationaal Dictee meer is!) staat voor ‘cicaden’, een onderorde der halfvleugelen. Grof gezegd een verzamelnaam voor krekelachtigen. Bij een paar andere ingeleverde woorden heb ik de juiste spelling gehanteerd.

Het thema was, net zoals in de komende Boekenweek, natuur. Dat werd geïntroduceerd met onderstaand tienregelige vers. Met behulp van de 23 woorden maakte ik het poëtische vervolg, de betreffende woorden zijn vetgedrukt.

Dankzij jullie woorden ben ik weer dichter bij mijzelf gekomen, zie ook de bijgevoegde foto. Dank hiervoor.

Met andere woorden, hier is:

Het Zevende Haagse Boekenballetjesgedicht

Natuur is voor tevredenen of legen

Zo mompelde de oude dichter Bloem

Als ik mij voeg tussen gekwetter en gezoem

Dan denk ik: beste Jacques, had jij nou maar gezwegen

Want jouw wondere weemoedigheid ten spijt

Geniet ik van de schepselen der aarde

De zee, het duin, de wind, dat heeft al zoveel waarde

En dan het leven, wonder in een lijst van tijd

Het Haagse Boekenballetje rolt in dit hoog verheven uur

Langs berg en dal, verdriet en schoonheid, dat is de natuur

Lente. Pril fluitenkruid schoot op. Mooie luchten vol meeuwen

Het bijenhotel heropende, in de duinpan voelde ik me bijen-blij

Als een auchenorrhyncha hoorde ik mijn hart schreeuwen

De horror van sanseveria en vliegenzwammen lagen achter mij

En in de eendenkooi droomde een zwarte zwaan al van een eitje

Ik was verzonken in haar natuur, kon dat verlangen wel beamen

Zoveel mogelijk zon! In vrede keek ik naar mijn kind een tijdje

Het pad was hard. Rolstoel en natuur gingen verrassend samen

Marcel Verreck