(verschenen in Den Haag Centraal van 7-6-18)

Beste Wilbert Stuifbergen,

Dank voor je bericht. Het is mij bekend dat er Falun Gong-leden in China ten behoeve orgaandonatie zijn vermoord. Het Europese Parlement heeft daar al in 2013 een uitspraak over gedaan. Die kende ik niet uit mijn hoofd, dus goed dat je hem erbij hebt gedaan.

Afgelopen zondag eindigde in onze stad de wereldomspannende Volvo Ocean Race. Hoewel uiteindelijk niet een van ‘onze boten’ won, was iedereen blij. Massa’s mensen op de been, geheven glazen, Den Haag-promotie optima forma. Het nieuwe zeilcentrum stond te flonkeren op de plek waar je je ooit voor een verwaarloosbaar bedrag kon laven aan de veganistische heerlijkheden van restaurant ‘Water en Brood.’ Dat is, na jarenlange trainering, nu eindelijk heropend op de nieuwe locatie in Moerwijk. Jij bent er vast ook al langs geweest, Wilbert.

Jouw bezwaar tegen de Volvo Ocean Race geldt de deelname van het Chinese jacht Dong Feng. De duivelse boot die ook nog eens de wedstrijd won. De Nederlandse zeilster Carolijn Brouwer maakte deel uit van de bemanning. Daardoor lijkt zo’n boot meteen een stuk minder Chinees. Want ‘we’ (zou Mart Smeets benadrukken) hebben er een handje van elk succes terug te voeren op onze nationale superioriteit. Zo won ‘onze Guus Hiddink’ met zijn Zuid-Koreanen ooit bijna het WK Voetbal. Rond het huidige WK zijn ook allerlei hulpconstructies bedacht om onze afwezigheid te verzachten: winnende Denen zijn eigenlijk Nederlanders, want ze leerden het allemaal in de eredivisie. De Marokkanen (opeens eigenlijk allemaal Hollanders) speelden te mooi en verloren daardoor (net zoals wij heel vaak). Belgen spreken onze taal, Spanjaarden hebben alles van Cruijff, Australië wordt gecoacht door Bert van Marwijk, enzovoort.

Denk niet dat ik te ver afdrijf van je terechte punt, Wilbert, straks kom ik weer in jouw rak te varen. Sportevenementen worden geannexeerd voor eigen glorie. Dit WK door Poetin, die in binnen- en buitenland allerlei akelige dingen uithaalt. Ik hoor niet tot het hypocriete slag dat vindt dat je sport en politiek moet scheiden. Alles hangt met elkaar samen. Zo zijn de wereld en China economisch innig met elkaar verstrengeld. Zo zullen de Brexiteers het op hun brood krijgen. Zo zal Trump zijn handelsoorlog verliezen. Laveren is niet afgeleid van laf, het is zoals je zeilen moet met tegenwind, een slag hier, een slag daar. Zelfverheerlijking en bestendiging, maar ook protest en verandering. Dan maken we beide punten, Wilbert en komen we toch vooruit.