Leuke middag (9-3-17)

Iedere twee weken schrijft Marcel Verreck een sportcolumn in Den Haag Centraal.

‘Goedemiddag, dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom in ons prachtige stadion, dat zo schitterend gelegen is tussen de uitvalswegen van onze fenomenale stad. U ziet, het kunstgras ligt er glanzend bij, de vlaggen wapperen in de wind en wij zijn in afwachting van weer een wedstrijd van onze geelgroenen, met ongetwijfeld een… eh… uitslag. Maar tot het zo ver is, zullen wij er alles aan doen om u toch een leuke middag te bezorgen.

Laten we beginnen met het goede nieuws uit China. We hebben bericht gehad van meneer Wang, hij is erg opgetogen over de gang van zaken. U weet natuurlijk dat ze in China van achteren naar voren en van onder naar boven lezen, dus meneer Wang was heel blij om te zien dat we bijna bovenaan staan.

Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, lieve mensen? We beginnen in de 9e minuut al te applaudisseren, en wel om de Partij van de Arbeid een hart onder de riem te steken. Negen zetels hebben ze toch nog gehaald en sinds die tijd is Hans Spekman permanent in tranen. Vrijwilligers zullen met collectebussen op de tribune langskomen om hem eindelijk eens behoorlijke kleren te kunnen geven. Het kan even duren voordat de bus langskomt, want de PvdA-aanhangers zijn met z’n tweeën.

Ondertussen blijft u gewoon doorklappen tot de 11e minuut. De 11e minuut herinnert ons aan de gebeurtenissen van afgelopen zondag op Woudenstein, waar Ajax en Excelsior op 1-1 eindigden en u mag zelf bepalen of u in uw applaus medelijden of enthousiasme legt.

In de 14e minuut gaan de handen op elkaar voor Johan Cruijff, die alweer een jaar niet meer onder ons is, daar krijgen we nooit genoeg van, en dan klappen we door tot de 15e minuut, de grens van het eerste Haags Kwartiertje en wie weet staat het dan nog 0-0.

Vanwege de tijd verwijs ik u naar het grote scorebord voor alle andere 37 applaus- en knuffelwerpmomenten. Verder zullen er in de rust door jonge spelers van onze club strafschoppen worden genomen op Jasper Cillissen, die zich kon vrijmaken van zijn bankzitverplichtingen in Barcelona. En met hem op doel weet je zeker dat er vandaag tenminste door iemand in ons clubshirt zal worden gescoord.

Wij hopen u met dit gevarieerde programma te kunnen compenseren voor de uitslag en het spel van ons elftal. Wij wensen u een leuke middag en veel sterkte!’