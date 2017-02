Het Zesde Haags Boekenballetje-gedicht (2017)

Tijdens de muzikale talkshow van Verreck & Pleijsier op zondag 19 februari 2017 in Theater Dakota, vond, zoals te doen gebruikelijk clandestien, het (inmiddels zesde) Haags Boekballetje plaats. Verraste doch willige toeschouwers leverden in totaal 31 woorden in en daarvan fabriceer ik traditiegetrouw het Haags Boekenballetje-gedicht. De opdracht van dit jaar luidde: geef een woord voor de toekomst.

De volgende woorden, alfabetisch gerangschikt, heb ik weten te ontcijferen:

‘de ballen’

ballen

blijven geloven

brak

chaos

compassie

emo

feestje

gaten

gelukkig

glijvlucht

groots in aktie

hartstocht

in de ballengoot

kikkerdril

kritisch denken

lente

leporello

leven

liefde

melkweg

met elkaar weer zingen & dansen

nieuw tijdsperk kinderen

positief toch

schoensmeer

speurhond

vegan

vertrouwen (2x)

vrede (2x)

Voorafgegaan door een intro mijnerzijds volgt hier:

Het Haags Boekenballetje-gedicht 2017:

(de ingezamelde woorden zijn vet gemaakt)

De wereld is een bowlingbaan

Hoe gaan de ballen rollen?

Kletsen ze er tegen aan?

Of gaan ze dronken tollen?

Welke strike wordt ons geleverd

Hoe vallen straks de kegels?

En gaat het nog wel om het spel

Of enkel om de pegels?

Dus werp een bal, een bal een woord

Ik kijk en dicht, u wordt gehoord

De ballen komen groots in aktie, met hartstocht in een glijvlucht

Positief toch? Met vertrouwen, liefde, vrede, geen gezucht

En compassie, lente, leven: een feestje vol met kansen

De toekomst oogt gelukkig: met elkaar weer zingen & dansen

Een melkweg van vertrouwen, maar waar is het kritisch denken?

Gaat een speurhond naar de chaos toch deze vrede krenken?

En vindt hij in de ballengoot verschrikkelijke gaten?

Een kikkerdril van woede als schoensmeer op gelaten?

Zo’n leporello van ellende lijkt haast niet te verhinderen

Maar dan is er de emo van de nieuw tijdsperk kinderen

Die niet tegen zijn, soms vegan zijn, maar nooit brak met zijn allen

En in de toekomst blijven geloven. Want wie sombert hoort: ‘de ballen!’

Marcel Verreck