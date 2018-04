Boze supporters

(verschenen in Den Haag Centraal van 19-4-18)

In Eindhoven waren de voetbalsupporters blij. In Amsterdam niet. Daar wachten ze de bus op bij de Johan Cruijff Arena, zoals die vliegende schotel dan eindelijk schijnt te gaan heten. De Ajax-fans eisten een verklaring. Ze hadden blijkbaar niet naar de wedstrijd gekeken. Die verklaarde alles. PSV was gewoon beter, was dat het hele seizoen al, werd verdiend kampioen en staat momenteel 10 punten voor op ‘de beste ploeg van Nederland’. Want zo zien de Ajaxsupporters hun club per definitie. Als er dan toch iets fout gaat, dan eisen ze een verklaring.

De uitverkorenen die in het uitvak in het PSV-stadion mochten plaatsnemen hadden al van zich laten horen. Omdat hun eigen team voor weinig vuurwerk zorgde, begonnen ze dat zelf maar af te steken en gezellig in een aantal Brabantse vakken te gooien. Daarmee hun status als losers nog eens benadrukkend.

En dan de heethoofden die de spelersbus belaagden. Dat is natuurlijk zowel apen- als kuddegedrag, want bij bijna elke in de verdrukking zittende club is dit nieuwe ritueel schering en inslag. We zagen ooit de sympathieke semi-Duitse coach Peter Hyballa de morrende meute toeschreeuwen. Tevergeefs, niet veel later werd hij toch geNECt.

De teloorgang begint vaak met aanstellerige gezwaai met witte zakdoekjes. Een Zuideuropees gebruik, dat we van de televisie kennen. Dan volgen de hatelijke spandoeken, spreekkoren en dreigtweets. Gerommel bij een club betekent een verdienmodel voor bepaalde media die de boel deskundig oppoken en dan is er crisis. Koppen moeten er rollen. Hoofdschuddende analisten in de voetbaltalkshows. De druk neemt toe, zoals het cliché wil. En vooral ook: de supporters eisen een verklaring.

Zo werd bij ADO vorig seizoen na een aanvankelijk succesvolle seizoenstart trainer Petrovic geslachtofferd. Tot algehele verbijstering presteert het team dit seizoen uitstekend, zodat de agressie voor de verandering niet rondom het eigen stadion wordt botgevierd, maar ouderwets op de A12.

Bij Ajax wordt nu met terugwerkende kracht getreurd over het ontslag van trainer Marcel Keizer en dat gaat voormalig Ajax-held Edwin van der Sar de kop kosten. De moderne bedrijfsvoering zogezegd: managers die hun target niet halen kunnen hun ontslag incasseren. En de bijbehorende pegels.

Het zijn offerandes aan een opgefokt publiek, dat met religieus fanatisme de kennelijke leegte in zijn bestaan vult met hebberig, volkomen van de pot gerukt gedrag. Want Ajax moet altijd winnen. Dat geloofsartikel is niet alleen zielig, maar ook ongelofelijk fantasieloos. En onhaalbaar, zo bleek maar weer.