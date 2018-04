Cabaretactiviteiten

Met Paul Pleijsier won ik in 1987 het Leids Cabaret Festival.

We maakten vier succesvolle theaterprogramma’s en de hooggeprezen CD ‘Ja’.

Daarna volgden zes solo-programma’s.

In drie decennia heb ik naar schatting rond de 1500 optredens verzorgd.

Er zijn momenteel geen uitgebreide tourneedata, maar er vinden wel regelmatig voorstellingen plaats met Verreck & Pleijsier (met Paul Pleijsier) en (al dan niet toegespitste) solo-optredens.

Momenteel nemen Paul en ik een CD met nieuwe liedjes op.

Met speciale op de gelegenheid gemaakte optredens heb ik veel ervaring.

Zowel humor als inhoud krijgen daarbij, mede door mijn brede interesse en journalistieke ervaring, het volle pond.

Ook denk ik graag mee over vorm en inhoud van speciale presentaties.

Dat resulteerde o.a. in het realiseren van bijzondere projecten als de straatopera ‘Molen, Wind en Water’, een hilarische muzikale (pub)quiz, talkshows voor theater en media, maar ook bijvoorbeeld een verhalenfestival voor Haagse ambtenaren.

Daarbij horen eveneens het geven van workshops en masterclasses, alsmede het vervullen van dagvoorzitterschappen.

Benader mij gerust op: info@marcelverreck.nl.