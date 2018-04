Grachtensport

(verschenen in Den Haag Centraal van 6-4-18)

Twee weken geleden bezong ik hier de lof van het falen, maar laten we eerlijk zijn: lekker winnen is ook fijn. Nog nagenietend van de epische prestaties van Anna van der Breggen en Niki Terpstra in de Ronde van Vlaanderen, bedenk ik me dat de grootsheid van de victorie ook bepaald wordt door het decor. Enkele jaren geleden heb ik het parcours van ‘Vlaanderens Mooiste’ verkend. Het was een schitterende aprildag vol roze bloesems, gierende boeren en – inderdaad – strakke bergjes met middeleeuwse bestrating. Dan komt zo’n koers toch dichterbij.

Vandaar dat ik mij afvroeg welke sportjubelmomenten er geschreven zijn op de plek die ik het beste ken, Den Haag. Ik zag ooit Haile Gebrselassie tijdens de CPC-loop over de Laan van Meerdervoort denderen. Mijn vader verhaalde over de lichtwedstrijden op het VUC-terrein met zijn Wondertent. De fameuze Cruijff-goal in het Zuiderpark staat wel op beeld, maar zal na het verscheiden van held en locatie hooguit in de sporthemel gereconstrueerd kunnen worden.

Mooi waren ook de beachvolleybalwedstrijden op de Hofvijver. Op zich een vreemde plek, we hebben geweldige stranden, maar het had wel wat: zwoegende lieden die geen controle hadden over de ballen en daarna met hun snufferd in de zandbak terecht kwamen. Daar herkende je een hoop politici in.

Mooier dan de gebeurtenissen zijn vanzelfsprekend de plannen. Zoals de legendarische ‘Grand Prix van Den Haag’, origineel idee van ‘vrije jongens’ Jacobse en Van Es. Ik ben benieuwd of hun erfgenaam annex autominnaar Richard de Mos dit ideetje weer eens gaat oppakken.

Wat reden die Jacobse en Van Es trouwens kneiterhard over het Binnenhof. Een snelheid waaraan het politieke bedrijf niet gewend is. Dat tempo is hooguit te vergelijken met de vaart waarmee VVD-bewindslieden doorgaans op zoek moeten naar een nieuwe betrekking.

We zullen locaties moeten scouten en daarbij een passende wedstrijd bedenken. Kort voor de verkiezing ging ik met een aantal lokale politici het schip in, zo’n fijne platte aak van de Willemsvaart. Onderdeel van een prachtig initiatief van bewoners van het Oude Centrum om een aantal grachten van Den Haag weer open te gooien. Moet je zien wat je daarvoor terug krijgt! Het is goed voor de waterafvoer, voor het milieu en het toont Den Haag in al zijn luister. En dan af en toe een sfeervolle kano-, roei- of zwemwedstrijd. Dan kan Maxima ook in haar eigen stad te water. Mét de rest van haar familie. Zwembanden genoeg.