(verschenen in Den Haag Centraal van 22-3-18)

Falen is een optie. Het is jammer dat Postbus 51 niet meer bestaat, want dit lijkt me nou weer eens een oneliner die helend kan werken. Misschien dat de zorgzame geesten van SIRE hem kunnen adopteren. Misschien hebben ze dat al gedaan en heb ik het niet opgemerkt. Ik zei al: falen is een optie. Dat weet Roda JC-aanvaller Rosheuvel ook sinds vorig weekend.

Hij mikte, vrijwel op de doellijn staand, de bal met een onnavolgbare beweging toch naast. Zo’n misser heet in het amateurvoetbal inmiddels een Rosheuveltje. Tja, we kunnen niet allemaal Panenka heten.

Het was een actie die slechts door Ajax-spits Wim Kieft beter werd uitgevoerd. De blonde jongeling zat toen nog niet eens aan de middelen, maar het was bijna artistiek hoe hij hem er niet kreeg. Ach, Wim heeft dat later voldoende gecompenseerd, ook qua verdovende middelen trouwens.

Van Rosheuvel moeten we dat nog maar afwachten, al vind ik hem altijd wel een der besten van zijn team. Maar goed, dat is Roda JC. En daar weten ze al jaren: falen is een optie.

Falen past niet in de neoliberale consumptiemaatschappij. Overspannen ouders pikken het niet als de CITO-test van hun spruit te laag uitvalt. In Zuid-Korea en andere op drift geraakte Aziatische landen stuwt de collectieve prestatiedwang de zelfmoordcijfers op. En dat zijn nou juist cijfers die je niet hoger wilt zien worden.

In het mooie Zuid-Amerikaprogramma van Stef Biemans zag ik dat ze zelfs in het welvarende Santiago de Chile van hun statussymbool, de splinternieuwe wolkenkrabber, afspringen. Ik was er tien jaar geleden, de toren was er nog niet, de welvaart al wel enigszins, maar de vrolijkheid ook. Het kan snel gaan. Bij hoge bruggen in de hele wereld wordt opgelet of wanhopige jongeren zich er niet van af storten.

Falen is een optie. Sterker nog, de kans op falen is in de sport vele malen groter dan het behalen van de winst. Om het falen draaglijker te maken, zo is de mens dan ook wel weer, wordt het begrip omarmd.

Er zijn nu zogenaamde fuck-up meetings, waar mensen schaterend over hun mislukkingen vertellen. Dat lijkt mij de goede houding, ik verdien daar al jaren mijn brood mee. Het leven is een tragikomedie en wie alleen maar succes kent lijkt mij eerder tragisch dan glorieus. Kijk maar naar die vrolijke kop van Poetin.

Falen is een optie. Daarom lachen een nog betere.