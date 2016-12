PLAATS (161): Nieuwe Uitleg

Elke week bespreekt Marcel Verreck in Den Haag Centraal heden en verleden van een bijzondere Haagse plek.

Tachtigduizend exemplaren van het boek van zus Holleeder vlogen in een dag de winkel uit. Of de bibliotheek van de EBI in Vught een exemplaar heeft ingekocht is onbekend, maar ongetwijfeld zal broer Willem lucht krijgen van deze afrekening. Hij heeft er de Neus voor. De fascinatie voor ontspoorde gekken en wrede tirannen is alomtegenwoordig. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of we zelfs een Amerikaanse president krijgen die in een van deze categorieën valt. Het zou kunnen.

Zoals bekend worden de Amerikaanse verkiezingen georkestreerd als een sportwedstrijd, die in verband met de vele aandacht en dus verdienkansen tot het uiterste spannend moet worden gehouden. Achter de commerciële belangen van deze kermis liggen ongetwijfeld diepere strategieën ten grondslag. Zoals de buitengewoon pientere Frank Zappa tijden geleden al opmerkte: de verkiezingen zijn de amusementstak van het militair-industrieel complex.

Genoeg daarover, wat is het goede nieuws achter het knalsucces van schrijfster Astrid H.? Dat het boek nog absoluut niet dood is, zou je zeggen. Hetgeen ook al werd bewezen door de overigens uitstekend geschreven memoires van de charmante dorpsgek Gijp, die zelfs grote groepen alfabetisch uitgedaagden naar de boekwinkel wist te lokken.

De jongens en de meisjes van de echte literatuur zitten ondertussen te monkelen in een hoek. Er doemt een keuze op: zelfmoord plegen of toch maar een lucratieve thriller schrijven. In dit culturele klimaat valt niet te verwachten dat het aantal schrijversstipendia zal worden opgevoerd.

Desalniettemin, de echte diehards gaan natuurlijk gewoon door met schrijven, zoals de ware lezers lezen. Het is niet altijd lonend, meestal niet, maar een nominatietje voor een grote prijs wil nog wel eens helpen. De ECI Literatuurprijs, voorheen AKO Literatuurprijs, heeft sinds enige jaren een bijzondere band met Den Haag. De prijs wordt hier uitgereikt en er is een uitgebreid voorprogramma met lezers. Dit jaar wordt die lezersgroep gevormd door de parels van onze lycea. Ze lezen schoolsgewijs de zes genomineerde boeken en houden daarover een ‘battle’ die ik mag leiden. Zo ben ik nu al dagen bedolven onder een heerlijke hoop letters, een kwaliteitsimpuls aan het leven die ik iedereen kan aanbevelen. Naar de analyses van de scholieren is bij voorbaat al een Haagse plek genoemd: de Nieuwe Uitleg. Ben ook benieuwd hoe VCL en Maerlant, na hun battle buitenshuis (a la Holleeder), nu in de bieb zullen strijden.