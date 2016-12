PLAATS (162): Commandobunker

Elke week bespreekt Marcel Verreck in Den Haag Centraal heden en verleden van een bijzondere Haagse plek.

Het zou de laatste grote klus van burgemeester Jozias van Aartsen worden. Vooraf was hij optimistisch: ‘We hebben hier diverse internationale toppen gehad, de zaak Mitch Henriquez en het gedoe in de Schilderswijk, dit moet ook wel kunnen lukken.’

Desalniettemin was er niets aan het toeval over gelaten. Helikopters cirkelden boven de stad, straaljagers patrouilleerden door het luchtruim, op diverse plekken in Den Haag waren pelotons M.E. samengetrokken. Voor de kust had de Zr. Ms. De Ruyter inmiddels zijn positie ingenomen. De nieuwe Amerikaanse president Donald Trump had met een speciale oekaze zijn NSA toestemming gegeven de Nederlandse veiligheidsdiensten bij te staan bij hun pro-actieve screen- en scanbewegingen.

Het escorteren van de stoomboot tot binnen de territoriale wateren door het hypermoderne fregat was zonder problemen verlopen. De afgrendeling van de Scheveningse Haven had reeds 24 uur voor het aan land gaan een aanvang genomen. Op het Zuiderstrand was een gigantische, sterk op Sylvana Simons gelijkende pop in vlammen opgegaan. Volgens bronnen rond de brandstichters betrof het hier ‘warmlopen voor Oud en Nieuw’.

In de haven heerste een ouderwetse drukte. De detectiepoortjes functioneerden naar behoren en het uitdelen van de groengele kogelwerende vestjes aan de kinderen was één groot feest. Op de daken van de huizen kon je scherpschutterspieten zien kronkelen.

Toen de stoet met de Goedheiligman zich in beweging zette om in een urenlange optocht alle koopcentra van Den Haag aan te doen, zat de driehoek onder leiding van Van Aartsen paraat in de commandobunker onder het stadhuis. ‘Afgelasten is nooit een optie geweest,’ had de burgervader ferm verklaard, maar nu keek hij toch gespannen naar de monitoren van de duizenden bewakingscamera’s die de intocht minutieus in beeld brachten.

Het eerste incident vond plaats op de Frederik Hendriklaan. Een aantal recherchepieten hield ter hoogte van Patisserie Plasman een onverlaat met een taart staande. De arrestant werd met een nekklem buiten gevecht gesteld, maar verklaarde, eenmaal op adem gekomen, de taart alleen voor eigen gebruik te hebben gekocht. Uit voorzorg werd hij in verzekerde bewaring gesteld.

Het bleek een voorbode voor een hete middag. Ter hoogte van de Houtrustbrug volgde een grootscheeps treffen tussen verschillende demonstrantengroepen, maar door doortastend optreden van Mobiele Pieten, waarbij de roede niet werd gespaard, werden zij opgejaagd en uiteindelijk ter hoogte van het Indiëmonument definitief in de pan gehakt. Het heerlijk avondje kon beginnen.