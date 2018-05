(verschenen in Den Haag Centraal van 3-5-18)

Als je een voetbalwedstrijd live kijkt, kan je de uitslag niet weten. Tenzij je een belchinees bent. Maar als je de samenvatting ziet, dan wíl je de uitslag van tevoren niet weten. Dat zorgt vooral op zondagmiddag voor hectische taferelen. Ik herinner mij een ADO-Ajax, waarbij ik om elke terloopse informatie te vermijden op de racefiets sprong voor een rondje door de regio. Tot aan Schipluiden ging alles goed, maar in dit toch bepaald niet overbevolkte plaatsje, hoorde ik aan de waterkant een onverlaat ‘ADO!’ schreeuwen. Het klonk niet heel erg wanhopig. Ik trapte maar snel door. Vlakbij huis, op het Soestdijkseplein, passeerde ik een café waar beschonken mensen vuurwerk aan het afsteken waren. De kans leek me klein dat Ajax de wedstrijd gewonnen had, maar ik wist de uitslag nog niet.

Wat kan je anders doen op zo’n middag? Gezinsgenoten en loslippige vrienden ontlopen. Het internet onbesurft laten. Je desnoods voorzichtig focussen op andere sporten. Heeft een voormalig wielrenner zich verontschuldigd omdat hij géén doping heeft gebruikt? Zijn de korfballers van Ons Eibernest al door de mand gevallen? Is Max Verstappen definitief overgestapt op de curlingsport? Ja, laat Max maar schuiven, hij begint steeds meer op zijn vader te lijken, misschien dat hij zijn achternaam moet veranderen in het woord dat boven dit stukje staat.

Enfin, verklappen, dat wil je niet. Dat mag niet. Tom Egbers haalde zich kortgeleden de terechte woede der natie op de hals door bij aanvang van Studio Sport te roepen dat de titelrace beslist was. Op zo’n moment vloeken miljoenen mannen, die de hele middag met een zak over hun hoofd in het schuurtje hebben gezeten met AC/DC op hun koptelefoon.

Het verweer van Tom: we zijn gekke Henkie niet, iedereen weet toch wat er in Eindhoven gebeurd is. Nee, Tom, dat weet niet iedereen! De liefhebber ligt vanaf half drie in zijn eigen onderduikruimte, juist om niets te weten!

Egbers heeft ervan geleerd, afgelopen zondag bleef hij, zoals het hoort, op de vlakte. Zo kennen we Studio Sport! Ze houden daar al jaren meesterlijk de spanning erin. De volgorde der samenvattingen verraadt niets en bij snel wisselende situaties op verschillende velden wordt er doeltreffend geschakeld.

Alle beslissingen zijn inmiddels gevallen. Op één na: haalt ADO de play-offs? Ik denk dat ik zondag maar gewoon live de radio aanzet, want het is in dit land al moeilijk genoeg om twee minuten stil te zijn.